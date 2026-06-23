Доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Сауда нәтижесінде АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 486,19 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 0,8 теңгеге төмендеді. Соңғы күндері доллар бағамының біртіндеп арзандауы байқалып отыр.
Ресей рублінің бағамы да 0,07 теңгеге төмендеп, 6,53 теңгені құрады.
Қытай юанінің орташа бағамы 71,72 теңге болып, 0,17 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 486,52-488,42 теңгеден сатып алынып, сатылуда. Еуро бағамы 555,31-560,65 теңге аралығында болса, рубль 6,24-6,38 теңгеден саудалануда.
Сонымен қатар, 23 маусымдағы сауда барысында мұнай бағасы да төмендеді.
Астана уақыты бойынша сағат 15:30-дағы мәліметке сәйкес, Brent маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері 0,18%-ға арзандап, барреліне 77,34 долларды құрады.
WTI маркалы мұнай бағасы 0,23%-ға төмендеп, барреліне 73,71 долларға жетті. Сауда жабылғаннан кейін оның бағасы 73,65 доллар болды.
Айта кетейік, Ұлттық банк 23 маусымға арналған ресми бағамды доллар үшін 487,01 теңге, еуро үшін 557,87 теңге және рубль үшін 6,59 теңге деңгейінде белгілеген болатын.