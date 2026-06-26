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Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы өсуін жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
26 маусым күні сағат 15:30-дағы қорытынды бойынша Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі саудада АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 486,47 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 1,15 теңгеге жоғары.

Сауда қорытындысында Ресей рублі 0,13 теңгеге арзандап, 6,33 теңге болды. Ал Қытай юанінің бағамы 0,06 теңгеге төмендеп, 71,45 теңгені құрады.

Айырбастау пункттерінде доллар 486,5–487,5 теңгеден, еуро 555,5–559,5 теңгеден, ал рубль 6,07–6,13 теңге аралығында сатылып жатыр.

Сонымен қатар әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі жалғасуда. Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері 3,51%-ға арзандап, барреліне 72,85 долларға дейін түсті. WTI маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері де 3,64%-ға төмендеп, 69,30 долларды құрады.

Еске салайық, Ұлттық банк 26 маусымға арналған ресми бағамды доллар үшін – 485,4 теңге, еуро үшін – 550,69 теңге, рубль үшін – 6,41 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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