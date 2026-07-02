#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

Теңге қарқыны күшейді: доллар, рубль және юань бағамы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 16:06 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 2 шілдеде Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша теңге негізгі шетел валюталарына қатысты нығаюын жалғастырды.

Сағат 15:30-дағы сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 474,47 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 4,76 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,05 теңгеге дейін төмендеді (–0,10 теңге).

Қытай юанінің бағамы 70,15 теңгені құрап, 0,73 теңгеге арзандады.

Айырбастау пункттеріндегі бағам

Елдегі айырбастау пункттерінде:

  • доллар 474,8–477,2 теңгеден сатып алынып/сатылуда;
  • еуро 540,8–546,8 теңге аралығында саудалануда;
  • рубльдің бағамы 5,87–6,01 теңге аралығын құрайды.

Мұнай бағасы төмендеді

  • Әлемдік мұнай нарығында да баға төмендеу үрдісі байқалды.
  • Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,77 долларға арзандап, 70,8 долларды құрады.

Ал Нью-Йорктегі NYMEX тауар биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,74 долларға төмендеп, 67,84 долларға бағаланды.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 2 шілдеге арналған ресми бағамды жариялап, долларды 479,26 теңге, еуроны 546,21 теңге, ал рубльді 6,13 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:49, 25 маусым 2026
Қазақстанда доллар бағамы төмендеді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
15:56, 30 маусым 2026
30 маусымдағы сауда қорытындысы: доллар бағамы айтарлықтай төмендеді
Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США
15:43, 28 мамыр 2026
28 мамырдағы сауда-саттықта доллар мен рубль бағамы күрт өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НХЛ
20:32, Бүгін
Александр Овечкин ответил, кем бы стал, если бы не хоккей
Фото: ATP
20:09, Бүгін
Александр Бублик высказался о причинах пропуска теннисистами "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:34, Бүгін
"Елимай" объявил о трансфере словенского защитника Миттендорфера
Фото: WTA
19:14, Бүгін
Ига Швёнтек без проблем вышла в третий круг "Уимблдона - 2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: