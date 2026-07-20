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Қаржы

Доллар бағамы 20 шілдегі саудада сәл төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 15:44 Фото: freepik
2026 жылғы 20 шілдеде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасындағы (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 470,28 теңгені құрап, 0,25 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 5,99 теңгеге дейін көтерілді (+0,02).

Қытай юанінің бағамы 69,44 теңгені құрап, 0,05 теңгеге өсті.

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 470-472 теңгеден сатып алынып, сатылуда;
  • еуро 537,5-542,3 теңге аралығында;
  • Ресей рублі 5,66-5,79 теңге аралығында саудалануда.

Сонымен қатар, 20 шілдеде әлемдік мұнай бағасы өсті.

Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 90,21 долларды құрап, алдыңғы сауда сессиясымен салыстырғанда 2,4%-ға қымбаттады.

Ал WTI маркалы мұнайдың бағасы 84,24 долларға жетіп, 2,12%-ға өсті.

Еске салайық, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 469,83 теңге, еуроны 536,83 теңге, Ресей рублін 5,97 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

20 шілденің бірінші жартысында Қазақстандағы айырбастау пункттерінде шетел валюталары қандай бағаммен сатылып, сатып алынғаны туралы ақпарат бұған дейін жарияланған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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