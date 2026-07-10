Доллар бағамы тағы 3 теңгеге жуық төмендеді
Сауда нәтижесінде АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 464,71 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 2,56 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,05 теңгеге дейін төмендеді (-0,07 теңге).
Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда қорытындысы бойынша 68,47 теңгені құрады (-0,26 теңге).
Елдегі айырбастау пункттерінде:
- АҚШ доллары 466,1–468,7 теңгеден сатып алынып/сатылуда;
- еуро 532,2–538 теңге аралығында;
- Ресей рублі 5,70–5,85 теңге аралығында айырбасталуда.
Сонымен қатар, 10 шілдедегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.
ICE Futures электрондық сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстерінің бағасы 0,39%-ға төмендеп, барреліне 76 долларды құрады.
Ал NYMEX биржасында WTI маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері 0,43%-ға арзандап, барреліне 71,77 долларға дейін түсті.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 10 шілдеге арналған ресми бағамды: АҚШ доллары – 467,41 теңге, еуро – 533,88 теңге, Ресей рублі – 6,14 теңге деңгейінде белгілеген болатын.