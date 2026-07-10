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Қаржы

Доллар бағамы тағы 3 теңгеге жуық төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 15:48 Фото: freepik
2026 жылғы 10 шілдеде Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды.

Сауда нәтижесінде АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 464,71 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 2,56 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,05 теңгеге дейін төмендеді (-0,07 теңге).

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда қорытындысы бойынша 68,47 теңгені құрады (-0,26 теңге).

Елдегі айырбастау пункттерінде:

  • АҚШ доллары 466,1–468,7 теңгеден сатып алынып/сатылуда;
  • еуро 532,2–538 теңге аралығында;
  • Ресей рублі 5,70–5,85 теңге аралығында айырбасталуда.

Сонымен қатар, 10 шілдедегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.

ICE Futures электрондық сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстерінің бағасы 0,39%-ға төмендеп, барреліне 76 долларды құрады.

Ал NYMEX биржасында WTI маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері 0,43%-ға арзандап, барреліне 71,77 долларға дейін түсті.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 10 шілдеге арналған ресми бағамды: АҚШ доллары – 467,41 теңге, еуро – 533,88 теңге, Ресей рублі – 6,14 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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