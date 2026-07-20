Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы жарияланды
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллардың бағамы – 469,83 теңге, еуро – 536,83 теңге, Ресей рублі – 5,97 теңге.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 468 теңге;
сату – 475 теңге.
Еуро:
сатып алу – 535 теңге;
сату – 545 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 5,55 теңге;
сату – 5,85 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 470 теңге;
сату – 472 теңге.
Еуро:
сатып алу – 537,6 теңге;
сату – 542,6 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 5,66 теңге;
сату – 5,80 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары:
сатып алу – 470 теңге;
сату – 472 теңге.
Еуро:
сатып алу – 536,6 теңге;
сату – 543 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 5,66 теңге;
сату – 5,73 теңге.
Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Күн ішінде шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.