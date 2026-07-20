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Қаржы

Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы жарияланды

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20 шілдеде Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағамдары белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллардың бағамы – 469,83 теңге, еуро – 536,83 теңге, Ресей рублі – 5,97 теңге.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 468 теңге;

сату – 475 теңге.

Еуро:

сатып алу – 535 теңге;

сату – 545 теңге.

Ресей рублі:

сатып алу – 5,55 теңге;

сату – 5,85 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 470 теңге;

сату – 472 теңге.

Еуро:

сатып алу – 537,6 теңге;

сату – 542,6 теңге.

Ресей рублі:

сатып алу – 5,66 теңге;

сату – 5,80 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары:

сатып алу – 470 теңге;

сату – 472 теңге.

Еуро:

сатып алу – 536,6 теңге;

сату – 543 теңге.

Ресей рублі:

сатып алу – 5,66 теңге;

сату – 5,73 теңге.

Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Күн ішінде шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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