21 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 21 шілде күнінің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, АҚШ долларының бағамы – 470,28 теңге, еуро – 537,53 теңге, Ресей рублі – 5,99 теңге.
Астана
АҚШ доллары
сатып алу – 468 теңге;
сату – 475 теңге.
Еуро
сатып алу – 535 теңге;
сату – 545 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,48 теңге;
сату – 5,78 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
сатып алу – 470,5 теңге;
сату – 472,3 теңге.
Еуро
сатып алу – 536,8 теңге;
сату – 541,8 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,66 теңге;
сату – 5,79 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
сатып алу – 470,1 теңге;
сату – 472,2 теңге.
Еуро
сатып алу – 536,4 теңге;
сату – 541,2 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,65 теңге;
сату – 5,72 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Кейін айырбастау пункттеріндегі бағам өзгеруі мүмкін.
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