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Қаржы

Қазақстанда салық нысандарының бірі жаңартылады

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 10:03 Фото: freepik
ҚР Қаржы министрлігі "Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш" нысанына (328.00-нысан) түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда:

  • валюталық шарттың (келісімшарттың) есептік нөмірі мен жасалған күнін көрсетуге арналған жолдарды қосу;
  • қосылған құн салығын цифрлық теңгемен төлеуді көрсету мүмкіндігін қарастыру;
  • нысанды Салық және Цифрлық кодекстерге сәйкестендіру ұсынылады.

Түсіндірілгендей, өзгерістер экспорттық-импорттық операциялар кезінде валютаны репатриациялауды бақылау функцияларының Мемлекеттік кірістер комитетіне берілуіне, сондай-ақ "Цифрлық ҚҚС" пилоттық жобасының іске асырылуына байланысты.

Жаңартылған нысан құжаттық тексерулер санын көбейтпей-ақ қашықтан салықтық бақылауды күшейтуге, сыртқы экономикалық қызметтің ашықтығын және салықтық әкімшілендірудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді деп күтіледі.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 11 тамызға дейін жария талқылауға орналастырылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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