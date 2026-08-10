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Қаржы

Қазақстанның ірі қалаларында доллар, еуро және рубль қаншадан сатылып жатыр

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
Материалда 2026 жылғы 10 тамыздың бірінші жартысындағы Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және Ресей рублін сатып алу және сату бағамы ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 469,93 теңге, еуро – 541,64 теңге, Ресей рублі – 5,71 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,03 теңге, сату бағамы – 472,03 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,05 теңге, сату бағамы – 542,05 теңге.

Ресей рублін сатып алудың орташа бағамы – 5,42 теңге, сату бағамы – 5,62 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 467,73 теңге, сату бағамы – 469,88 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538,17 теңге, сату бағамы – 543,28 теңге.

Ресей рублін сатып алудың орташа бағамы – 5,40 теңге, сату бағамы – 5,54 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 467,64 теңге, сату бағамы – 469,64 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538,26 теңге, сату бағамы – 543,32 теңге.

Ресей рублін сатып алудың орташа бағамы – 5,48 теңге, сату бағамы – 5,55 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында 2026 жылғы 9 тамызда валюта бағамы қандай болғанын осы жерден білуге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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