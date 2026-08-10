Қазақстанның ірі қалаларында доллар, еуро және рубль қаншадан сатылып жатыр
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 469,93 теңге, еуро – 541,64 теңге, Ресей рублі – 5,71 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,03 теңге, сату бағамы – 472,03 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,05 теңге, сату бағамы – 542,05 теңге.
Ресей рублін сатып алудың орташа бағамы – 5,42 теңге, сату бағамы – 5,62 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 467,73 теңге, сату бағамы – 469,88 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538,17 теңге, сату бағамы – 543,28 теңге.
Ресей рублін сатып алудың орташа бағамы – 5,40 теңге, сату бағамы – 5,54 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 467,64 теңге, сату бағамы – 469,64 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538,26 теңге, сату бағамы – 543,32 теңге.
Ресей рублін сатып алудың орташа бағамы – 5,48 теңге, сату бағамы – 5,55 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында 2026 жылғы 9 тамызда валюта бағамы қандай болғанын осы жерден білуге болады.