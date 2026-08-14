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Қаржы

Қазақстанның үш мегаполисіндегі валюта бағамы жарияланды

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 12:04 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 14 тамызда күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 465,08 теңге, еуро – 536,52 теңге, рубль – 5,56 теңге.

Астанадағы валюта бағамдары

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 462 теңге, сату бағамы – 469,1 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,9 теңге, сату бағамы – 542,9 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату бағамы – 5,52 теңге.

Алматыдағы валюта бағамдары

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,2 теңге, сату бағамы – 467,1 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 533,7 теңге, сату бағамы – 538,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,33 теңге, сату бағамы – 5,48 теңге.

Шымкенттегі валюта бағамдары

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,4 теңге, сату бағамы – 467,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 514,1 теңге, сату бағамы – 539,9 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,32 теңге, сату бағамы – 5,39 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
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