Қазақстанның үш мегаполисіндегі валюта бағамы жарияланды
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 465,08 теңге, еуро – 536,52 теңге, рубль – 5,56 теңге.
Астанадағы валюта бағамдары
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 462 теңге, сату бағамы – 469,1 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,9 теңге, сату бағамы – 542,9 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату бағамы – 5,52 теңге.
Алматыдағы валюта бағамдары
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,2 теңге, сату бағамы – 467,1 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 533,7 теңге, сату бағамы – 538,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,33 теңге, сату бағамы – 5,48 теңге.
Шымкенттегі валюта бағамдары
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,4 теңге, сату бағамы – 467,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 514,1 теңге, сату бағамы – 539,9 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,32 теңге, сату бағамы – 5,39 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.