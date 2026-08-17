17 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 17 тамызда күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 464,02 теңге, еуро – 536,18 теңге, рубль – 5,54 теңге.
Астанадағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдары
- Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 460 теңге, сату бағамы – 467 теңге.
- Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 523,38 теңге, сату бағамы – 540 теңге.
- Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдары
- Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 462,5 теңге, сату бағамы – 464,7 теңге.
- Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 533,1 теңге, сату бағамы – 538,2 теңге.
- Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату бағамы – 5,38 теңге.
Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдары
- Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 462,2 теңге, сату бағамы – 464,3 теңге.
- Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534,4 теңге, сату бағамы – 538,5 теңге.
- Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,34 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
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