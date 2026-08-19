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Қазақстанда доллар бағамы өсті

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 15:49 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 19 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,88 теңгеге өсіп, 462,22 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге төмендеп, 5,40 теңге болды.

Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 0,34 теңгеге өсіп, 68,50 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 462,29-464,31 теңгеден, еуро 532,98-538,04 теңгеден, рубль 5,26-5,41 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

Әлемдік нарықта мұнайдың негізгі маркалары қымбаттауын жалғастырды.

2026 жылғы 19 тамыздағы күндізгі сауда-саттық мәліметіне сәйкес, Brent маркалы мұнай бағасы 0,79%-ға өсіп, барреліне 92,08 долларды құрады. WTI маркалы мұнай 0,89%-ға қымбаттап, барреліне 85,93 доллардан сатылып жатыр.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 460,13 теңге, еуроны 532,6 теңге, рубльді 5,42 теңге деңгейінде белгіледі.

19 тамызда күннің бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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