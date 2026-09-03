#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.4
526.99
5.25
Қаржы

3 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 3 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 455,4 теңге, еуро – 526,9 теңге, рубль – 5,25 теңге.

Астана

Айырбастау пункттері долларды орта есеппен 453 теңгеден сатып алып, 460 теңгеден сатып жатыр.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 523 теңге, сату бағамы – 533 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттері долларды орта есеппен 455 теңгеден сатып алып, 457,2 теңгеден сатып жатыр.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,5 теңге, сату бағамы – 533 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,14 теңге, сату бағамы – 5,28 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттері долларды орта есеппен 455,2 теңгеден сатып алып, 457,2 теңгеден сатып жатыр.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,4 теңге, сату бағамы – 532,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,13 теңге, сату бағамы – 5,21 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Әлібек Қуантыров Қазақстанның жаңа Экология министрі болды
12:30, Бүгін
Әлібек Қуантыров Қазақстанның жаңа Экология министрі болды
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
11:47, 02 қыркүйек 2026
2 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
11:11, 30 маусым 2026
30 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана по маунтинбайку представила состав на Азиатские игры-2026 в Японии
13:45, Бүгін
Сборная Казахстана по маунтинбайку представила состав на Азиатские игры-2026 в Японии
Александр Горбачук и Руслан Курбанов
13:33, Бүгін
Почему героям ЧМ по фехтованию из Казахстана будет сложно на Азиаде - тренер Горбачук
Велоспорт
13:30, Бүгін
Стал известен состав сборной Казахстана по велоспорту на треке на Азиатские игры-2026
Мовсар Евлоев
13:14, Бүгін
"Буду делать всё, что захочу": Евлоев сделал дерзкое заявление перед боем с Волкановски
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: