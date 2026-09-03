3 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 455,4 теңге, еуро – 526,9 теңге, рубль – 5,25 теңге.
Астана
Айырбастау пункттері долларды орта есеппен 453 теңгеден сатып алып, 460 теңгеден сатып жатыр.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 523 теңге, сату бағамы – 533 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттері долларды орта есеппен 455 теңгеден сатып алып, 457,2 теңгеден сатып жатыр.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,5 теңге, сату бағамы – 533 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,14 теңге, сату бағамы – 5,28 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттері долларды орта есеппен 455,2 теңгеден сатып алып, 457,2 теңгеден сатып жатыр.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,4 теңге, сату бағамы – 532,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,13 теңге, сату бағамы – 5,21 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.