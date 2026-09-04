Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша:
доллар – 455,86 теңге;
еуро – 528,84 теңге;
рубль – 5,25 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 455 теңге, сату бағамы – 462 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 526 теңге, сату бағамы – 536 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, сату бағамы – 5,3 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 458 теңге, сату бағамы – 460,2 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530,3 теңге, сату бағамы – 535,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – ,5 теңге, сату бағамы – 460,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530 теңге, сату бағамы – 535,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.