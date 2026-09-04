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Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 11:38 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 4 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша:

доллар – 455,86 теңге;

еуро – 528,84 теңге;

рубль – 5,25 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 455 теңге, сату бағамы – 462 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 526 теңге, сату бағамы – 536 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, сату бағамы – 5,3 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 458 теңге, сату бағамы – 460,2 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530,3 теңге, сату бағамы – 535,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – ,5 теңге, сату бағамы – 460,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530 теңге, сату бағамы – 535,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.

Көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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