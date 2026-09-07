Астана, Алматы және Шымкенттегі 7 қыркүйекке арналған валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 456,56 теңге, еуро – 530,52 теңге, рубль – 5,28 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453 теңге, сату бағамы – 460 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 525 теңге, сату бағамы – 535 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 454,2 теңге, сату бағамы – 456,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,5 теңге, сату бағамы – 531,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 454,5 теңге, сату бағамы – 456,5 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 528,2 теңге, сату бағамы – 532,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.