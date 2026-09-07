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Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі 7 қыркүйекке арналған валюта бағамдары

Доллары, деньги, курс доллара, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 11:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 7 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттерінде белгіленген доллар, еуро және рубльдің орташа бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 456,56 теңге, еуро – 530,52 теңге, рубль – 5,28 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453 теңге, сату бағамы – 460 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 525 теңге, сату бағамы – 535 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 454,2 теңге, сату бағамы – 456,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,5 теңге, сату бағамы – 531,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 454,5 теңге, сату бағамы – 456,5 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 528,2 теңге, сату бағамы – 532,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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