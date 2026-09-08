#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
Қаржы

8 қыркүйектегі валюта бағамдары белгілі болды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 8 қыркүйек сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 454,46 теңге болып, 0,19 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублінің бағамы 0,01 теңгеге өсіп, 5,28 теңгені құрады.

Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 0,03 теңгеге көтеріліп, 67,72 теңге болды.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында доллар 454,7-456,6 теңгеден, еуро 527,7-532 теңгеден, ал рубль 5,10-5,22 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

8 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.

Қараша айында жеткізілетін Brent маркалы мұнайдың бағасы 8 қыркүйек таңертең 2%-дан астам көтеріліп, барреліне 99,04 долларға жетті.

WTI маркалы мұнай шамамен 3%-ға қымбаттап, барреліне 94,40 доллар болды. Осылайша, әлемдік мұнай бағасы психологиялық тұрғыдан маңызды саналатын 100 доллар межесіне қайта жақындады.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 454,31 теңге, еуроны 528,04 теңге, ал рубльді 5,25 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 8 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
15:48, 01 қыркүйек 2026
1 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:45, 04 қыркүйек 2026
4 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы тағы өсті
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:49, 24 тамыз 2026
24 тамыздағы сауда-саттықта валюта бағамдары қалай өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник &quot;Барыса&quot; Самат Данияр
16:27, Бүгін
"Нельзя впадать в эйфорию": Самат Данияр – один из героев победы "Барыса" над "Сибирью"
Логотип ФК &quot;Каспий&quot;
16:14, Бүгін
Бывший форвард "Каспия" Густаво Франса пожаловался в ФИФА на казахстанский клуб
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
16:03, Бүгін
Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг "Челленджера" во Вьетнаме
Абдумалик Халоков (в центре) в перерыва финала чемпионата мира-2025 в ОАЭ
15:56, Бүгін
"Узбеки поступили хитро: "жертвуют" Азиадой в боксе ради Олимпиады"- тренер Омурзаков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: