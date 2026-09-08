8 қыркүйектегі валюта бағамдары белгілі болды
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 454,46 теңге болып, 0,19 теңгеге қымбаттады.
Ресей рублінің бағамы 0,01 теңгеге өсіп, 5,28 теңгені құрады.
Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 0,03 теңгеге көтеріліп, 67,72 теңге болды.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында доллар 454,7-456,6 теңгеден, еуро 527,7-532 теңгеден, ал рубль 5,10-5,22 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
8 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.
Қараша айында жеткізілетін Brent маркалы мұнайдың бағасы 8 қыркүйек таңертең 2%-дан астам көтеріліп, барреліне 99,04 долларға жетті.
WTI маркалы мұнай шамамен 3%-ға қымбаттап, барреліне 94,40 доллар болды. Осылайша, әлемдік мұнай бағасы психологиялық тұрғыдан маңызды саналатын 100 доллар межесіне қайта жақындады.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 454,31 теңге, еуроны 528,04 теңге, ал рубльді 5,25 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 8 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.