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Астана, Алматы және Шымкенттегі 11 қыркүйектегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 11:30 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 11 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллардың бағамы – 450,79 теңге, еуро – 524,13 теңге, рубль – 5,31 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447 теңге, сату бағамы – 454 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 519 теңге, сату бағамы – 529 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 452,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 522,5 теңге, сату бағамы – 527,8 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 452,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 522 теңге, сату бағамы – 528,3 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату бағамы – 5,24 теңге.

Материалда көрсетілген валюта бағамдары мақала әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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