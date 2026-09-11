Астана, Алматы және Шымкенттегі 11 қыркүйектегі валюта бағамы
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллардың бағамы – 450,79 теңге, еуро – 524,13 теңге, рубль – 5,31 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447 теңге, сату бағамы – 454 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 519 теңге, сату бағамы – 529 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 452,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 522,5 теңге, сату бағамы – 527,8 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 452,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 522 теңге, сату бағамы – 528,3 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату бағамы – 5,24 теңге.
Материалда көрсетілген валюта бағамдары мақала әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.