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Қаржы

11 қыркүйектегі сауда қорытындысы: доллар бағамы аздап өзгерді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 16:06 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 11 қыркүйекте сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,56 теңгеге көтеріліп, 450,91 теңгені құрады.

  • Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге қымбаттап, 5,33 теңгеге жетті.
  • Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 0,37 теңгеге арзандап, 67,24 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 450,7–453 теңгеден, еуро 522,1–527,5 теңгеден, рубль 5,15–5,26 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

11 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,67 долларға төмендеп, 106 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 1,17 долларға арзандап, 101,3 долларға дейін төмендеді.

Бұл ретте WTI маркалы мұнайдың қазан айындағы фьючерстері 0,93%-ға қымбаттап, барреліне 96,94 долларға жетті.

Бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 450,79 теңге, еуроны 524,13 теңге, рубльді 5,31 теңге деңгейінде белгіледі.

11 қыркүйектің бірінші жартысында Қазақстанның ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден білуге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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