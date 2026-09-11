11 қыркүйектегі сауда қорытындысы: доллар бағамы аздап өзгерді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,56 теңгеге көтеріліп, 450,91 теңгені құрады.
- Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге қымбаттап, 5,33 теңгеге жетті.
- Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 0,37 теңгеге арзандап, 67,24 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 450,7–453 теңгеден, еуро 522,1–527,5 теңгеден, рубль 5,15–5,26 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
11 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,67 долларға төмендеп, 106 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 1,17 долларға арзандап, 101,3 долларға дейін төмендеді.
Бұл ретте WTI маркалы мұнайдың қазан айындағы фьючерстері 0,93%-ға қымбаттап, барреліне 96,94 долларға жетті.
Бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 450,79 теңге, еуроны 524,13 теңге, рубльді 5,31 теңге деңгейінде белгіледі.
11 қыркүйектің бірінші жартысында Қазақстанның ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден білуге болады.