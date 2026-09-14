Астана, Алматы және Шымкенттегі 14 қыркүйектегі валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- доллар – 450,91 теңге;
- еуро – 522,69 теңге;
- рубль – 5,33 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448 теңге, сату бағамы – 455 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 520 теңге, сату бағамы – 530 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,07 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,7 теңге, сату бағамы – 451 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 519,5 теңге, сату бағамы – 524,8 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,11 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,4 теңге, сату бағамы – 450,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 520,3 теңге, сату бағамы – 525,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.