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Астана, Алматы және Шымкенттегі 14 қыркүйектегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 11:54 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 14 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • доллар – 450,91 теңге;
  • еуро – 522,69 теңге;
  • рубль – 5,33 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448 теңге, сату бағамы – 455 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 520 теңге, сату бағамы – 530 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,07 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,7 теңге, сату бағамы – 451 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 519,5 теңге, сату бағамы – 524,8 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,11 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,4 теңге, сату бағамы – 450,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 520,3 теңге, сату бағамы – 525,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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