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Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 20 қыркүйек

Валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 20 қыркүйек, доллар, евро, рубль, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 11:31 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 20 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 447,08 теңге; евро – 513,6 теңге; Ресей рублі – 5,31 теңге; Қытай юаны – 66,63 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 445 теңге, сату - 452 теңге.
  • Евро: сатып алу - 508 теңге, сату - 518 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5 теңге, сату - 5,2 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 446,57 теңге, сату - 448,63 теңге.
  • Евро: сатып алу - 510,59 теңге, сату - 515,89 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,02 теңге, сату - 5,15 теңге.

Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылғы 21 қыркүйекте салық есебін тапсырып, бірқатар салықтарды төлеу мерзімі аяқталатыны ескертілген.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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