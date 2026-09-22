#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.44
514.81
5.33
Қаржы

22 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы сәл төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 15:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 22 қыркүйекте сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,66 теңгеге төмендеп, 447,85 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге қымбаттап, 5,34 теңгеге жетті.

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,0063 теңгеге өсіп, 66,93 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 446,7-448,5 теңгеден, еуро 509,6-514,5 теңгеден, рубль 5,02-5,14 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

22 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы қымбаттап жатыр.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,48 долларға өсіп, барреліне 101,82 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 1,44 долларға қымбаттап, 97,22 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 448,44 теңге, еуроны 514,81 теңге, рубльді 5,33 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 22 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валюталары қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога
15:58, Бүгін
Қазақстанның тас жолдарында жылдамдықты бақылау күшейеді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:47, 10 қыркүйек 2026
10 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы күрт төмендеді
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
16:01, 10 маусым 2026
10 маусымдағы сауда-саттықта доллар бағамы сәл төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бахтиёр Зайнутдинов
18:10, Бүгін
Президент "Ордабасы" Кызайбаев подтвердил интерес к Бахтиёру Зайнутдинову
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
17:55, Бүгін
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
Логотип Азиатских игр в Нагое
17:47, Бүгін
Ещё один нокаут: Казахстанец Абдулрашид Абдуллаев вышел в полуфинал Азиатских игр-2026
БФЛ: где начинается большой футбол
17:44, Бүгін
БФЛ: где начинается большой футбол
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: