#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Қаржы

Доллар мен мұнай бағасы төмендеді: 24 қыркүйектегі көрсеткіштер

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 15:59 Фото: freepik
2026 жылғы 24 қыркүйекте сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысында доллардың орташа өлшенген бағамы 3,6 теңгеге төмендеп, 441,89 теңгені құрады. Ресей рублі 0,11 теңгеге арзандап, 5,19 теңге болды. Қытай юанінің бағамы 0,72 теңгеге төмендеп, 65,86 теңгені құрады.

Айырбастау пункттерінде долларды орта есеппен 441,6 теңгеден сатып алып, 443,6 теңгеден сатады. Еуроның сатып алу бағамы – 501,1 теңге, сату бағамы – 506,8 теңге. Рубльді 4,98 теңгеден сатып алып, 5,09 теңгеден сатады.

24 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы да төмендеп жатыр. Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,9%-ға арзандап, барреліне 102,16 долларды құрады. Америкалық WTI мұнайы сәрсенбімен салыстырғанда 0,8%-ға төмен бағамен, барреліне 91,39 доллардан саудаланды.

Бүгін таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 445,65 теңге, еуроны 508,71 теңге, рубльді 5,3 теңге деп белгіледі.

Бұған дейін 24 қыркүйектің алғашқы жартысында Қазақстандағы айырбастау пункттерінде шетел валютасы қандай бағаммен сатып алынып, сатылғанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау
16:28, Бүгін
Каспий теңізінде жер сілкінді
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
16:00, 07 қыркүйек 2026
7 қыркүйектегі сауда қорытындысында доллар бағамы төмендеді
Доллары, деньги, курс доллара, обмен валют
16:02, 14 қыркүйек 2026
14 қыркүйектегі сауда қорытындысы: доллар бағамы төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мария Ефремова
16:22, Бүгін
Мария Ефремова не попала в тройку призёров на Азиаде. Узбечка взяла "серебро"
Джастин Гейджи
16:06, Бүгін
Вместо Царукяна: чемпион UFC Гейджи рассматривает поединок с Макгрегором
Кирилл Проходов на награждении на Азиаде
15:43, Бүгін
"Я особо не расстраиваюсь": Кирилл Проходов – о поражении в финале Азиады в Японии
Юки Каваучи
15:40, Бүгін
Работал госслужащим и выиграл Бостонский марафон: известный японский бегун приехал в Алматы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: