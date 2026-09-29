29 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 29 қыркүйек күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа бағамын жинақтады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 441,77 теңге, еуро – 502,38 теңге, рубль – 5,23 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 436 теңге, сату – 443 теңге.
- Еуро: сатып алу – 496 теңге, сату – 506 теңге.
- Рубль: сатып алу – 4,9 теңге, сату – 5,1 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 439 теңге, сату – 441 теңге.
- Еуро: сатып алу – 495,7 теңге, сату – 504 теңге.
- Рубль: сатып алу – 4,96 теңге, сату – 5,08 теңге.
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 439 теңге, сату – 441 теңге.
- Еуро: сатып алу – 498,8 теңге, сату – 504,7 теңге.
- Рубль: сатып алу – 4,97 теңге, сату – 5,05 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті. Валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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