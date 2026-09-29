#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
441.77
502.38
5.23
Қаржы

29 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы тағы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 15:40 Фото: freepik
2026 жылғы 29 қыркүйекте сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,83 теңгеге төмендеп, 439,37 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,01 теңгеге төмендеп, 5,21 теңге болды. Ал Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 0,49 теңгеге арзандап, 65,46 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында долларды 438,3 теңгеден сатып алып, 440,4 теңгеден сатып жатыр. Еуроның сатып алу және сату бағамы – тиісінше 498,6 және 503,2 теңге, рубльдікі – 4,95 және 5,07 теңге.

29 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр. Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелінің бағасы 1,92 долларға қымбаттап, 107,2 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 1,49 долларға қымбаттап, 94,09 долларға жетті.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 441,77 теңге, еуроны 502,38 теңге, рубльді 5,23 теңге деп белгіледі.

29 қыркүйектің бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы материалдан оқуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Зеленый базар, рынок, продукты питания, овощи, овощной отдел, цены на овощи, стоимость овощей, картофель, картошка
15:49, Бүгін
Қазақстанға 2 млн тоннадан астам картоп қажет
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:47, 10 қыркүйек 2026
10 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы күрт төмендеді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:47, 22 қыркүйек 2026
22 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы сәл төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Новак Джокович на турнире в Пекине
17:48, Бүгін
Новак Джокович дал пять Елене Рыбакиной перед стартом WTA-1000 в Пекине
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
17:29, Бүгін
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
Аделина Земс
17:15, Бүгін
Лёгкая атлетика на Азиаде: казахстанки заняли шестое место в командной эстафете
Кристина Овчинникова
17:07, Бүгін
Казахстанская легкоатлетка Овчинникова проиграла узбечке борьбу за титул чемпионки Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: