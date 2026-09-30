30 қыркүйекте Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы қандай
Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің 2026 жылғы 30 қыркүйектің бірінші жартысындағы бағамдарын ұсынады.
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 439,37 теңге, еуро – 498,6 теңге, рубль – 5,22 теңге.
Астана
- Долларды сатып алу – 436 теңге, сату – 443 теңге.
- Еуроны сатып алу – 497 теңге, сату – 507 теңге.
- Рубльді сатып алу – 4,95 теңге, сату – 5,15 теңге.
Алматы
- Долларды сатып алу – 439,4 теңге, сату – 441,7 теңге.
- Еуроны сатып алу – 498,8 теңге, сату – 503,2 теңге.
- Рубльді сатып алу – 4,96 теңге, сату – 5,07 теңге.
Шымкент
- Долларды сатып алу – 440 теңге, сату – 442,2 теңге.
- Еуроны сатып алу – 499,2 теңге, сату – 504,4 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5 теңге, сату – 5,10 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.
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