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30 қыркүйекте Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 12:08 Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің 2026 жылғы 30 қыркүйектің бірінші жартысындағы бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 439,37 теңге, еуро – 498,6 теңге, рубль – 5,22 теңге.

Астана

  • Долларды сатып алу – 436 теңге, сату – 443 теңге.
  • Еуроны сатып алу – 497 теңге, сату – 507 теңге.
  • Рубльді сатып алу – 4,95 теңге, сату – 5,15 теңге.

Алматы

  • Долларды сатып алу – 439,4 теңге, сату – 441,7 теңге.
  • Еуроны сатып алу – 498,8 теңге, сату – 503,2 теңге.
  • Рубльді сатып алу – 4,96 теңге, сату – 5,07 теңге.

Шымкент

  • Долларды сатып алу – 440 теңге, сату – 442,2 теңге.
  • Еуроны сатып алу – 499,2 теңге, сату – 504,4 теңге.
  • Рубльді сатып алу – 5 теңге, сату – 5,10 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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