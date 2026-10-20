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Қаржы

20 қазан: Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

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Zakon.kz 2026 жылғы 20 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 452,59 теңге, еуро – 507,67 теңге, рубль – 5,48 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

  • - Долларды сатып алу – 447 теңге, сату – 454 теңге.
  • - Еуроны сатып алу – 500 теңге, сату – 510 теңге.
  • - Рубльді сатып алу – 5,28 теңге, сату – 5,48 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

  • - Долларды сатып алу – 451 теңге, сату – 453 теңге.
  • - Еуроны сатып алу – 505,2 теңге, сату – 509,4 теңге.
  • - Рубльді сатып алу – 5,25 теңге, сату – 5,36 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

  • - Долларды сатып алу – 451,5 теңге, сату – 452,6 теңге.
  • - Еуроны сатып алу – 506,2 теңге, сату – 509,4 теңге.
  • - Рубльді сатып алу – 5,27 теңге, сату – 5,31 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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