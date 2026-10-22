#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
Қаржы

22 қазан: Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 11:33 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 22 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкі белгілеген ресми бағам бойынша бір доллар – 448,61 теңге, бір еуро – 503,83 теңге, бір рубль – 5,48 теңге.

Астана

- Долларды сатып алу – 445 теңге, сату – 452 теңге.

- Еуроны сатып алу – 497 теңге, сату – 507 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,28 теңге, сату – 5,48 теңге.

Алматы

- Долларды сатып алу – 448,2 теңге, сату – 450,3 теңге.

- Еуроны сатып алу – 502,9 теңге, сату – 507,2 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,27 теңге, сату – 5,38 теңге.

Шымкент

- Долларды сатып алу – 448,3 теңге, сату – 449,8 теңге.

- Еуроны сатып алу – 503,5 теңге, сату – 507,7 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,30 теңге, сату – 5,35 теңге.

Көрсетілген бағамдар материал әзірленген сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:20, 20 қазан 2026
20 қазан: Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:30, 11 қыркүйек 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі 11 қыркүйектегі валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
12:20, 07 қазан 2026
7 қазандағы Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Бүгін
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Павел Седько в матче КПЛ стоит на поле
13:40, Бүгін
Нападающий "Каспия" Павел Седько может перебраться в один из клубов Астаны
Все билеты на матч &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Женис&quot; распроданы
13:20, Бүгін
Все билеты на матч "Ордабасы" - "Женис" распроданы
Владимир Слишкович на игре &quot;Жениса&quot; в очках
13:01, Бүгін
Официально: Владимир Слишкович ушёл с поста главного тренера "Жениса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: