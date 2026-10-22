22 қазан: Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 22 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.
ҚР Ұлттық банкі белгілеген ресми бағам бойынша бір доллар – 448,61 теңге, бір еуро – 503,83 теңге, бір рубль – 5,48 теңге.
Астана
- Долларды сатып алу – 445 теңге, сату – 452 теңге.
- Еуроны сатып алу – 497 теңге, сату – 507 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,28 теңге, сату – 5,48 теңге.
Алматы
- Долларды сатып алу – 448,2 теңге, сату – 450,3 теңге.
- Еуроны сатып алу – 502,9 теңге, сату – 507,2 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,27 теңге, сату – 5,38 теңге.
Шымкент
- Долларды сатып алу – 448,3 теңге, сату – 449,8 теңге.
- Еуроны сатып алу – 503,5 теңге, сату – 507,7 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,30 теңге, сату – 5,35 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал әзірленген сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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