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26 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубль қанша тұрады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 26 қазандағы Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 26 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкі белгілеген шетел валюталарының ресми бағамы:

  • - АҚШ доллары – 452,11 теңге;
  • - еуро – 506,55 теңге;
  • - Ресей рублі – 5,60 теңге;
  • - Қытай юані – 67,42 теңге.

Айта кетейік, шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарының валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ долларының орташа бағамы:

- Сатып алу – 449,01 теңге;

- Сату – 456 теңге.

Еуроның орташа бағамы:

- Сатып алу – 502,03 теңге;

- Сату – 512,03 теңге.

Ресей рублінің орташа бағамы:

- Сатып алу – 5,35 теңге;

- Сату – 5,55 теңге.

Алматы

АҚШ долларының орташа бағамы:

- Сатып алу – 451,74 теңге;

- Сату – 453,78 теңге.

Еуроның орташа бағамы:

- Сатып алу – 505,36 теңге;

- Сату – 509,97 теңге.

Ресей рублінің орташа бағамы:

- Сатып алу – 5,37 теңге;

- Сату – 5,50 теңге.

Көрсетілген бағамдар ақша айырбастау орындарының шетел валютасын сатып алу және сату бағаларына сәйкес келеді.

Бұған дейін қазақстандықтардың миллиардтаған теңге көлеміндегі зейнетақы жинақтарын жеке басқарушы компаниялардың басқаруына бергені хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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