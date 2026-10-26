26 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубль қанша тұрады
2026 жылғы 26 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкі белгілеген шетел валюталарының ресми бағамы:
- - АҚШ доллары – 452,11 теңге;
- - еуро – 506,55 теңге;
- - Ресей рублі – 5,60 теңге;
- - Қытай юані – 67,42 теңге.
Айта кетейік, шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарының валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ долларының орташа бағамы:
- Сатып алу – 449,01 теңге;
- Сату – 456 теңге.
Еуроның орташа бағамы:
- Сатып алу – 502,03 теңге;
- Сату – 512,03 теңге.
Ресей рублінің орташа бағамы:
- Сатып алу – 5,35 теңге;
- Сату – 5,55 теңге.
Алматы
АҚШ долларының орташа бағамы:
- Сатып алу – 451,74 теңге;
- Сату – 453,78 теңге.
Еуроның орташа бағамы:
- Сатып алу – 505,36 теңге;
- Сату – 509,97 теңге.
Ресей рублінің орташа бағамы:
- Сатып алу – 5,37 теңге;
- Сату – 5,50 теңге.
Көрсетілген бағамдар ақша айырбастау орындарының шетел валютасын сатып алу және сату бағаларына сәйкес келеді.
Бұған дейін қазақстандықтардың миллиардтаған теңге көлеміндегі зейнетақы жинақтарын жеке басқарушы компаниялардың басқаруына бергені хабарланған болатын.