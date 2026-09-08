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Қоғам

Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында доллар бағасы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 12:14 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 8 қыркүйектің алғашқы жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша:

доллар – 454,31 теңге;

еуро – 528,04 теңге;

рубль – 5,25 теңге.

Астана

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 452 теңге, сату бағамы – 459 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 524 теңге, сату бағамы – 534 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.

Алматы

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 454,2 теңге, сату бағамы – 456 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,5 теңге, сату бағамы – 531,8 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,10 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.

Шымкент

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 454,2 теңге, сату бағамы – 456,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,7 теңге, сату бағамы – 532,3 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,14 теңге, сату бағамы – 5,21 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған уақытта ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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