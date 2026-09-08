Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында доллар бағасы қандай
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша:
доллар – 454,31 теңге;
еуро – 528,04 теңге;
рубль – 5,25 теңге.
Астана
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 452 теңге, сату бағамы – 459 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 524 теңге, сату бағамы – 534 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.
Алматы
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 454,2 теңге, сату бағамы – 456 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,5 теңге, сату бағамы – 531,8 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,10 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.
Шымкент
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 454,2 теңге, сату бағамы – 456,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,7 теңге, сату бағамы – 532,3 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,14 теңге, сату бағамы – 5,21 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған уақытта ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.