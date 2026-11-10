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Доллар бағамы кезекті өсімнен кейін 10 қарашадағы саудада 447,52 теңгеге дейін төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 15:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 10 қарашада сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды. Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,3 теңгеге төмендеп, 447,52 теңгені құрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресей рублінің бағамы 0,3 теңгеге төмендеп, 5,42 теңге болды. Қытай юанінің бағамы 0,9 теңгеге төмендеп, 66,44 теңгені құрады.

Айырбастау пункттерінде долларды 447,7 теңгеден сатып алып, 449,4 теңгеден сатады. Еуроның сатып алу бағамы – 500,5 теңге, сату бағамы – 504,8 теңге. Ал рубльді 5,18 теңгеден сатып алып, 5,29 теңгеден сатады.

10 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы да төмендеді. ICE Futures биржасындағы электрондық саудада Brent маркалы мұнайдың қаңтар айына арналған фьючерстері 2,14%-ға арзандап, баррелінің бағасы 90,59 доллар болды.

NYMEX биржасындағы электрондық саудада WTI маркалы мұнайдың желтоқсан айына арналған фьючерстері 2,25%-ға арзандап, баррелінің бағасы 84,90 долларға дейін түсті.

Таңертең Ұлттық банк бір АҚШ долларының ресми бағамын 448,98 теңге, бір еуроның бағамын 502,45 теңге, ал бір Ресей рублінің бағамын 5,45 теңге деп белгіледі.

Қазақстандағы айырбастау пункттері 10 қараша күні түске дейін шетел валютасын қандай бағаммен сатып алып, сатқанын Zakon.kz материалынан оқи аласыздар.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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