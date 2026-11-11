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11 қараша: Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 11:42 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 11 қарашаның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 447,52 теңге, еуро – 502,21 теңге, рубль – 5,41 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:

- Долларды сатып алу – 443 теңге, сату – 450 теңге.

- Еуроны сатып алу – 495 теңге, сату – 505 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,07 теңге, сату – 5,27 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:

- Долларды сатып алу – 445 теңге, сату – 447,10 теңге.

- Еуроны сатып алу – 496,5 теңге, сату – 501,4 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,26 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:

- Долларды сатып алу – 444,6 теңге, сату – 447,5 теңге.

- Еуроны сатып алу – 497,3 теңге, сату – 502,7 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,16 теңге, сату – 5,24 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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