11 қараша: Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 447,52 теңге, еуро – 502,21 теңге, рубль – 5,41 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:
- Долларды сатып алу – 443 теңге, сату – 450 теңге.
- Еуроны сатып алу – 495 теңге, сату – 505 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,07 теңге, сату – 5,27 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:
- Долларды сатып алу – 445 теңге, сату – 447,10 теңге.
- Еуроны сатып алу – 496,5 теңге, сату – 501,4 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,26 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:
- Долларды сатып алу – 444,6 теңге, сату – 447,5 теңге.
- Еуроны сатып алу – 497,3 теңге, сату – 502,7 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,16 теңге, сату – 5,24 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.