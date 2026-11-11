11 қарашадағы саудада доллар тағы арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,46 теңгеге төмендеп, 444,76 теңге болды.
- Еуро бағамы 497,90 теңгені құрады.
- Ресей рублінің бағамы 5,37 теңгеге дейін төмендеді (-0,5).
- Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 66,67 теңге болды (+0,22).
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алу бағамы – 445,5 теңге, сату бағамы – 447,4 теңге. Еуроны 495,8 теңгеден сатып алып, 500,8 теңгеден сатып жатыр. Рубльді сатып алу бағамы – 5,13 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.
11 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,9 долларға қымбаттап, 92,39 долларға жетті.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,48 долларға қымбаттап, 86,52 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 447,52 теңге, еуроны 502,21 теңге, рубльді 5,41 теңге деп белгіледі.
11 қарашаның бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағаммен сатылып, сатып алынғанын осы жерден көруге болады.