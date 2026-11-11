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Қаржы

11 қарашадағы саудада доллар тағы арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 15:47 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 11 қарашада сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,46 теңгеге төмендеп, 444,76 теңге болды.

  • Еуро бағамы 497,90 теңгені құрады.
  • Ресей рублінің бағамы 5,37 теңгеге дейін төмендеді (-0,5).
  • Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 66,67 теңге болды (+0,22).

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алу бағамы – 445,5 теңге, сату бағамы – 447,4 теңге. Еуроны 495,8 теңгеден сатып алып, 500,8 теңгеден сатып жатыр. Рубльді сатып алу бағамы – 5,13 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.

11 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,9 долларға қымбаттап, 92,39 долларға жетті.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,48 долларға қымбаттап, 86,52 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 447,52 теңге, еуроны 502,21 теңге, рубльді 5,41 теңге деп белгіледі.

11 қарашаның бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағаммен сатылып, сатып алынғанын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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