12 қараша: Астана мен Алматының ақша айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 444,76 теңге, еуро – 495,37 теңге, рубль – 5,37 теңге.
Астана
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 443 теңге, сату – 450 теңге.
- Еуроны сатып алу – 492 теңге, сату – 502 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 444,5 теңге, сату – 446,4 теңге.
- Еуроны сатып алу – 492,2 теңге, сату – 497,6 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,13 теңге, сату – 5,25 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 443,8 теңге, сату – 446,6 теңге.
- Еуроны сатып алу – 492,9 теңге, сату – 498,2 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,23 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.