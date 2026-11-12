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Қаржы

12 қараша: Астана мен Алматының ақша айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 11:25 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 12 қарашаның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдары туралы мәліметтерді ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 444,76 теңге, еуро – 495,37 теңге, рубль – 5,37 теңге.

Астана

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 443 теңге, сату – 450 теңге.

- Еуроны сатып алу – 492 теңге, сату – 502 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 444,5 теңге, сату – 446,4 теңге.

- Еуроны сатып алу – 492,2 теңге, сату – 497,6 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,13 теңге, сату – 5,25 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 443,8 теңге, сату – 446,6 теңге.

- Еуроны сатып алу – 492,9 теңге, сату – 498,2 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,23 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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