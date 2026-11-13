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Қаржы

13 қараша: Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 11:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 13 қарашаның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 443,62 теңге, еуро – 492,24 теңге, рубль – 5,36 теңге.

Астана

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 441 теңге, сату – 448 теңге.

- Еуроны сатып алу – 489 теңге, сату – 499 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 443 теңге, сату – 445 теңге.

- Еуроны сатып алу – 490,4 теңге, сату – 495,6 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,14 теңге, сату – 5,26 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 442,4 теңге, сату – 445,2 теңге.

- Еуроны сатып алу – 490,9 теңге, сату – 496 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,22 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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