13 қараша: Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 443,62 теңге, еуро – 492,24 теңге, рубль – 5,36 теңге.
Астана
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 441 теңге, сату – 448 теңге.
- Еуроны сатып алу – 489 теңге, сату – 499 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 443 теңге, сату – 445 теңге.
- Еуроны сатып алу – 490,4 теңге, сату – 495,6 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,14 теңге, сату – 5,26 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 442,4 теңге, сату – 445,2 теңге.
- Еуроны сатып алу – 490,9 теңге, сату – 496 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,22 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін.