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Қаржы

13 қарашадағы сауда қорытындысы: доллар бағамы белгілі болды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 15:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 13 қарашада сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,7 теңгеге өсіп, 444,30 теңге болды.

Ресей рублі 0,03 теңгеге қымбаттап, 5,40 теңгеге жетті.

Қытай юанінің бағамы 0,42 теңгеге төмендеп, 66,43 теңгені құрады.

Ақша айырбастау пункттерінде валютаны сатып алу және сату бағамдары мынадай:

  • Доллар: сатып алу – 445 теңге, сату – 447 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 492,6 теңге, сату – 497,5 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,29 теңге.

13 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,55 долларға арзандап, 95,77 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,38 долларға төмендеп, 88,36 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 443,62 теңге, еуроны 492,24 теңге, рубльді 5,36 теңге деңгейінде белгіледі.

13 қарашаның бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау пункттерінде шетел валютасы қандай бағаммен сатылып, сатып алынғанын мына жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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