13 қарашадағы сауда қорытындысы: доллар бағамы белгілі болды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,7 теңгеге өсіп, 444,30 теңге болды.
Ресей рублі 0,03 теңгеге қымбаттап, 5,40 теңгеге жетті.
Қытай юанінің бағамы 0,42 теңгеге төмендеп, 66,43 теңгені құрады.
Ақша айырбастау пункттерінде валютаны сатып алу және сату бағамдары мынадай:
- Доллар: сатып алу – 445 теңге, сату – 447 теңге.
- Еуро: сатып алу – 492,6 теңге, сату – 497,5 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,29 теңге.
13 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,55 долларға арзандап, 95,77 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,38 долларға төмендеп, 88,36 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 443,62 теңге, еуроны 492,24 теңге, рубльді 5,36 теңге деңгейінде белгіледі.
13 қарашаның бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау пункттерінде шетел валютасы қандай бағаммен сатылып, сатып алынғанын мына жерден көруге болады.