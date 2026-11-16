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Қаржы

16 қарашадағы сауда-саттықта доллар бағамы өзгеріссіз қалды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 15:58 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 16 қарашада сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысында доллардың орташа сараланған бағамы өзгеріссіз қалып, 444,4 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы да өзгермей, 5,40 теңге деңгейінде қалды. Ал Қытай юані 0,15 теңгеге қымбаттап, 66,58 теңге болды.

Ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамдары:

  • долларды сатып алу – 444,3 теңге, сату – 446 теңге;
  • еуроны сатып алу – 490 теңге, сату – 494,7 теңге;
  • рубльді сатып алу – 5,16 теңге, сату – 5,27 теңге.

16 қарашада әлемдік биржаларда мұнай арзандап жатыр. Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 0,49%-ға төмендеп, барреліне 95,37 долларды құрады. Ал америкалық WTI мұнайы 0,26%-ға арзандап, барреліне 88,33 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 444,3 теңге, еуроны 490,91 теңге, рубльді 5,41 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 16 қарашаның бірінші жартысында шетел валюталары қандай бағаммен сатып алынып, сатылғанын осы жерден білуге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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