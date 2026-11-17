17 қарашадағы Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 444,4 теңге, еуро – 488,97 теңге, рубль – 5,39 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:
- Долларды сатып алу – 441 теңге, сату – 448 теңге.
- Еуроны сатып алу – 488 теңге, сату – 498 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:
- Долларды сатып алу – 444,2 теңге, сату – 446 теңге.
- Еуроны сатып алу – 489,2 теңге, сату – 493,7 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,13 теңге, сату – 5,25 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағамдар:
- Долларды сатып алу – 443,7 теңге, сату – 446,6 теңге.
- Еуроны сатып алу – 489,3 теңге, сату – 493,9 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,16 теңге, сату – 5,22 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.