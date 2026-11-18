18 қарашадағы валюта бағамы: Астана мен Алматының айырбастау пункттеріндегі бағалар
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегі бойынша бір АҚШ долларының бағамы – 443,96 теңге, бір еуроның бағамы – 487,73 теңге, бір рубльдің бағамы – 5,38 теңге.
Астана
Доллар. Айырбастау пункттерінде доллардың орташа сатып алу бағамы – 441 теңге, сату бағамы – 448 теңге.
Еуро. Орташа сатып алу бағамы – 487 теңге, сату бағамы – 497 теңге.
Рубль. Орташа сатып алу бағамы – 5,17 теңге, сату бағамы – 5,37 теңге.
Алматы
Доллар. Айырбастау пункттерінде доллардың орташа сатып алу бағамы – 443,6 теңге, сату бағамы – 445,5 теңге.
Еуро. Орташа сатып алу бағамы – 487,7 теңге, сату бағамы – 492,3 теңге.
Рубль. Орташа сатып алу бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,26 теңге.
Шымкент
Доллар. Айырбастау пункттерінде доллардың орташа сатып алу бағамы – 442,9 теңге, сату бағамы – 445,7 теңге.
Еуро. Орташа сатып алу бағамы – 488 теңге, сату бағамы – 493 теңге.
Рубль. Орташа сатып алу бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал әзірленген сәтке ғана қатысты. Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.