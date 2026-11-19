19 қарашадағы валюта бағамы – Астана мен Алматының айырбастау пункттеріндегі бағалар
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір доллар – 444,16 теңге, бір еуро – 487,29 теңге, бір рубль – 5,4 теңге.
Астана
Доллар бағамы. Айырбастау пункттері бір долларды орта есеппен 443 теңгеден сатып алып, 450 теңгеден сатады.
Еуро бағамы. Бір еуроны орта есеппен 487 теңгеден сатып алып, 497 теңгеден сатады.
Рубль бағамы. Бір рубльді орта есеппен 5,17 теңгеден сатып алып, 5,37 теңгеден сатады.
Алматы
Доллар бағамы. Айырбастау пункттері бір долларды орта есеппен 446,4 теңгеден сатып алып, 448,5 теңгеден сатады.
Еуро бағамы. Бір еуроны орта есеппен 489,3 теңгеден сатып алып, 494 теңгеден сатады.
Рубль бағамы. Бір рубльді орта есеппен 5,16 теңгеден сатып алып, 5,27 теңгеден сатады.
Шымкент
Доллар бағамы. Айырбастау пункттері бір долларды орта есеппен 444 теңгеден сатып алып, 448,8 теңгеден сатады.
Еуро бағамы. Бір еуроны орта есеппен 489 теңгеден сатып алып, 493,9 теңгеден сатады.
Рубль бағамы. Бір рубльді орта есеппен 5,19 теңгеден сатып алып, 5,25 теңгеден сатады.
Бағамдар материал дайындалған сәттегі деректер бойынша берілді. Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.