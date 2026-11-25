25 қарашадағы сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл төмендеді
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,86 теңгеге төмендеп, 458,57 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 5,55 теңгеге дейін төмендеді (-0,02 теңге).
Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша 68,69 теңгені құрады (-0,11 теңге).
Айырбастау пункттерінде долларды 456,3-458,5 теңгеден, еуроны 499,3-503,8 теңгеден, рубльді 5,25-5,36 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.
25 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы да төмендеді.
Атап айтқанда, Лондонның ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы 1,47 долларға арзандап, 89,93 долларды құрады.
Нью-Йорктің NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы 1,42 долларға төмендеп, 80,63 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 458,28 теңге, еуроны 501,45 теңге, рубльді 5,59 теңге деңгейінде белгіледі.
25 қарашада күннің бірінші жартысында Қазақстанның айырбастау пункттерінде шетел валюталары қандай бағамен сатылып, сатып алынғанын мына жерден біле аласыз.