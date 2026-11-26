26 қарашада Астана мен Алматының айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір доллар – 458,57 теңге, бір еуро – 501,54 теңге, бір рубль – 5,57 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453 теңге, сату бағамы – 460 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 495 теңге, сату бағамы – 505 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,45 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,6 теңге, сату бағамы – 459 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500,3 теңге, сату бағамы – 504,9 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,24 теңге, сату бағамы – 5,38 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,1 теңге, сату бағамы – 459 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499,2 теңге, сату бағамы – 504,3 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі деректерге негізделген. Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.