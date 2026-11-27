27 қарашадағы валюта бағамы – Астана мен Алматының ақша айырбастау пункттеріндегі баға
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір доллар – 458,85 теңге, бір еуро – 503,5 теңге, бір рубль – 5,59 теңге.
Астана
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 453 теңге, сату бағамы – 460 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 496 теңге, сату бағамы – 506 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,45 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 456 теңге, сату бағамы – 458,1 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500,8 теңге, сату бағамы – 505,2 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,36 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 455,6 теңге, сату бағамы – 458,5 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 505 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтте өзекті болды. Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.