#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Қоғам

Астанада ауқымды жөндеу жұмыстары: маңызды жол 7 айға жабылады

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 14:19 Фото: Zakon.kz
Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы жолдарды жөндеу және салу бойынша ауқымды жұмыстардың басталғаны туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жол жөндеу маусымына байланысты қаланың кейбір көшелерінде қозғалысқа уақытша шектеулер енгізілді.

Негізгі жұмыстар:

  • 4 сәуір – 4 мамыр аралығы: Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің қиылысында жол жабынына орташа жөндеу жүргізіледі. Қозғалыс ішінара шектеледі.
  • 5 сәуір – маусым: Е68 көшесі (А. Бектұров көшесінен Төле би көшесіне дейін) құрылыс жұмыстарына байланысты толық жабылады.
  • 5 сәуір – қараша: Б. Соқпақбаев көшесінің құрылысы жалғасады (Ш. Бейсекова көшесінен Қ.Құмысбеков көшесіне дейін). Қозғалыс толық жабылады.
  • 5 сәуір – 10 қазан: 150 жыл Абылай хан көшесінің құрылысы (Бейбарыс Сұлтан көшесінен Сұлукөл көшесіне дейін). Қозғалыс толық шектеледі.
  • 5–20 сәуір: Кенесары көшесінде (А. Сембинов көшесінен Сарыарқа даңғылына дейін) жол жабынына орташа жөндеу жүргізіледі. Қозғалыс кезең-кезеңімен шектеледі.

Сонымен қатар, М. Тынышбаев көшесінде (А. Байтұрсынұлы көшесінен Ж. Нәжімеденов көшесіне дейін) жөндеу жұмыстары жалғасуда.

"Толық жабылған учаскелерде көлік қозғалысы балама бағыттар арқылы ұйымдастырылады", – деп хабарлады басқарма.

Оған қоса, автобус бағыттарының қозғалыс сызбаларына да өзгерістер енгізіледі.

Бұған дейін 2026 жылғы 3 сәуірден бастап Алматыда төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгеретіні хабарланған болатын. Шектеулер Жетісу ауданында су құбыры мен кәріз желілерін салу жұмыстарына байланысты енгізілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, найзағай, тұман - синоптиктер 7 сәуірде болатын қолайсыз ауа райы туралы ескертті
Астанада тағы бір көшеде жол жөндеу жұмыстары басталып кетті
Астанада Қорғалжын тасжолы жөндеу жұмысына байланысты ішінара жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Пытался развить успех, но не совсем получилось": Бублик - о старте сезона-2026
Борца из Казахстана лишили шанса на медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан за финал чемпионата Азии по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: