Астанада ауқымды жөндеу жұмыстары: маңызды жол 7 айға жабылады
Фото: Zakon.kz
Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы жолдарды жөндеу және салу бойынша ауқымды жұмыстардың басталғаны туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жол жөндеу маусымына байланысты қаланың кейбір көшелерінде қозғалысқа уақытша шектеулер енгізілді.
Негізгі жұмыстар:
- 4 сәуір – 4 мамыр аралығы: Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің қиылысында жол жабынына орташа жөндеу жүргізіледі. Қозғалыс ішінара шектеледі.
- 5 сәуір – маусым: Е68 көшесі (А. Бектұров көшесінен Төле би көшесіне дейін) құрылыс жұмыстарына байланысты толық жабылады.
- 5 сәуір – қараша: Б. Соқпақбаев көшесінің құрылысы жалғасады (Ш. Бейсекова көшесінен Қ.Құмысбеков көшесіне дейін). Қозғалыс толық жабылады.
- 5 сәуір – 10 қазан: 150 жыл Абылай хан көшесінің құрылысы (Бейбарыс Сұлтан көшесінен Сұлукөл көшесіне дейін). Қозғалыс толық шектеледі.
- 5–20 сәуір: Кенесары көшесінде (А. Сембинов көшесінен Сарыарқа даңғылына дейін) жол жабынына орташа жөндеу жүргізіледі. Қозғалыс кезең-кезеңімен шектеледі.
Сонымен қатар, М. Тынышбаев көшесінде (А. Байтұрсынұлы көшесінен Ж. Нәжімеденов көшесіне дейін) жөндеу жұмыстары жалғасуда.
"Толық жабылған учаскелерде көлік қозғалысы балама бағыттар арқылы ұйымдастырылады", – деп хабарлады басқарма.
Оған қоса, автобус бағыттарының қозғалыс сызбаларына да өзгерістер енгізіледі.
Бұған дейін 2026 жылғы 3 сәуірден бастап Алматыда төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгеретіні хабарланған болатын. Шектеулер Жетісу ауданында су құбыры мен кәріз желілерін салу жұмыстарына байланысты енгізілген.
