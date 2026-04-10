Қожа Ахмет Ясауидің мұрасын зерттеп, оны елімізде және шетелде кеңінен дәріптеуіміз керек – Тоқаев
Президенттің айтуынша, әл-Фараби, Қожа Ахмет Ясауи, Абай сынды ғұламалар қалдырған рухани мұра – әлемдік ақыл-ой қазынасының ажырамас бөлігі.
"Олардың еңбектері әлемдік ақыл-ойдың алтын қорына кіреді", – деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев данышпан бабалардың еңбектерін қазіргі заман талабына сай зерттеп, кеңінен дәріптеу қажеттігін атап өтті.
Сонымен қатар Президент ұлы тұлғаларды ұлықтау жұмысына жаңа серпін беру маңызды екенін айтты.
Мемлекет басшысы Түркістанда "Қожа Ахмет Ясауи" ордені туралы бастама көтерілгенін, сондай-ақ Ясауи ілімін зерттеуге арналған халықаралық симпозиум өткенін еске салды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қожа Ахмет Ясауиді еліміздің әр аймағында және шетелде кеңінен насихаттау қажеттігін жеткізді.
Сондай-ақ Президент биыл әл-Фараби форумы өтетінін айтып, мұндай ғылыми-танымдық жиындардың жыл сайын өткізіліп тұратынын атап өтті.