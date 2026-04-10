Қоғам

Қожа Ахмет Ясауидің мұрасын зерттеп, оны елімізде және шетелде кеңінен дәріптеуіміз керек – Тоқаев

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев зияткерлік мұраны дәріптеу және ұлы ойшылдардың еңбегін кеңінен насихаттаудың маңызына тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.04.2026 13:38 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев зияткерлік мұраны дәріптеу және ұлы ойшылдардың еңбегін кеңінен насихаттаудың маңызына тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, әл-Фараби, Қожа Ахмет Ясауи, Абай сынды ғұламалар қалдырған рухани мұра – әлемдік ақыл-ой қазынасының ажырамас бөлігі.

"Олардың еңбектері әлемдік ақыл-ойдың алтын қорына кіреді", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев данышпан бабалардың еңбектерін қазіргі заман талабына сай зерттеп, кеңінен дәріптеу қажеттігін атап өтті.

Сонымен қатар Президент ұлы тұлғаларды ұлықтау жұмысына жаңа серпін беру маңызды екенін айтты.

Мемлекет басшысы Түркістанда "Қожа Ахмет Ясауи" ордені туралы бастама көтерілгенін, сондай-ақ Ясауи ілімін зерттеуге арналған халықаралық симпозиум өткенін еске салды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қожа Ахмет Ясауиді еліміздің әр аймағында және шетелде кеңінен насихаттау қажеттігін жеткізді.

Сондай-ақ Президент биыл әл-Фараби форумы өтетінін айтып, мұндай ғылыми-танымдық жиындардың жыл сайын өткізіліп тұратынын атап өтті.

Республика күні қарсаңында "Мейірім", "Қожа Ахмет Ясауи", "Әл-Фараби" ордендері алғаш рет табысталады
13:40, Бүгін
Республика күні қарсаңында "Мейірім", "Қожа Ахмет Ясауи", "Әл-Фараби" ордендері алғаш рет табысталады
Тоқаев: Құқықтық нигилизмге жол жоқ – заң мен тәртіп үстем болуы тиіс
13:27, Бүгін
Тоқаев: Құқықтық нигилизмге жол жоқ – заң мен тәртіп үстем болуы тиіс
Тоқаев: Жағымсыз үрдістермен күресіп, ұлттық көзқарасымызды дәріптеуіміз қажет
19:56, 10 қазан 2023
Тоқаев: Жағымсыз үрдістермен күресіп, ұлттық көзқарасымызды дәріптеуіміз қажет
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
16:23, Бүгін
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
15:59, Бүгін
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
С чем связан провал звезды казахстанского дзюдо на крупных турнирах: версия чемпиона Европы
15:55, Бүгін
С чем связан провал звезды казахстанского дзюдо на крупных турнирах: версия чемпиона Европы
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
15:37, Бүгін
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
