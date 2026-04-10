Қоғам

Республика күні қарсаңында "Мейірім", "Қожа Ахмет Ясауи", "Әл-Фараби" ордендері алғаш рет табысталады

Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары мемлекеттік марапаттар қатарына "Әл-Фараби" орденін енгізуді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, қазақ даласы көптеген кемеңгер тұлғалардың мекені болған, олардың ішінде әлемге әйгілі ойшыл әл-Фарабидің орны ерекше.


"Оның мұрасы – бүкіл адамзаттың асыл қазынасы, өркениет ойының шыңы", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев осыған орай жоғары мемлекеттік марапаттар тізіміне арнайы "Әл-Фараби" орденін енгізу қажеттігін атап өтті.

Президенттің айтуынша, бұл марапат білім мен ғылым, мәдениет пен руханият салаларында зор жетістікке жеткен азаматтарға беріледі.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы "Мейірім", "Қожа Ахмет Ясауи" және "Әл-Фараби" ордендері биыл алғаш рет Республика күні қарсаңында табысталатынын жеткізді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
