Республика күні қарсаңында "Мейірім", "Қожа Ахмет Ясауи", "Әл-Фараби" ордендері алғаш рет табысталады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары мемлекеттік марапаттар қатарына "Әл-Фараби" орденін енгізуді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президенттің айтуынша, қазақ даласы көптеген кемеңгер тұлғалардың мекені болған, олардың ішінде әлемге әйгілі ойшыл әл-Фарабидің орны ерекше.
"Оның мұрасы – бүкіл адамзаттың асыл қазынасы, өркениет ойының шыңы", – деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев осыған орай жоғары мемлекеттік марапаттар тізіміне арнайы "Әл-Фараби" орденін енгізу қажеттігін атап өтті.
Президенттің айтуынша, бұл марапат білім мен ғылым, мәдениет пен руханият салаларында зор жетістікке жеткен азаматтарға беріледі.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы "Мейірім", "Қожа Ахмет Ясауи" және "Әл-Фараби" ордендері биыл алғаш рет Республика күні қарсаңында табысталатынын жеткізді.
