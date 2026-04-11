Астанадан ұшатын жолаушыларға маңызды ескерту жасалды
2026 жылғы 15 сәуір мен 31 мамыр аралығында Нұрсұлтан Назарбаев Халықаралық әуежайында жоспарлы жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты ұшу-қону жолағы күн сайын сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін жабық болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
FlyArystan әуе компаниясының баспасөз қызметінің мәліметінше, жолаушылар терминалы мен барлық қызмет көрсету аймақтары қалыпты режимде, ешқандай шектеусіз жұмыс істейді.
"Ұшу алдындағы барлық рәсімдерден жайлы әрі уақытылы өту және тіркеу мен тексеру аймақтарында мүмкін болатын кезектерді болдырмау мақсатында әуежайға алдын ала келулеріңізді сұраймыз: ішкі рейстер үшін – ұшуға дейін кемінде 2 сағат бұрын; халықаралық рейстер үшін – ұшуға дейін кемінде 3 сағат бұрын",- деп ескертті әуе компания өкілдері.
