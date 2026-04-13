Қоғам

Сәуір ортасында Қазақстанға қыс қайта оралады: аяз, жаңбыр және қар күтіледі

Фото: freepik
2026 жылғы 14–16 сәуір аралығына арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері елімізде күрт суыту, нөсер жаңбыр, қар жаууы және көктайғақ күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, ауа температурасы төмендейді:

  • батыс өңірлерде түнде +2…+10°С, күндіз +10…+15°С;
  • солтүстікте түнде -2…-8°С, күндіз 0…+7°С;
  • оңтүстікте түнде +3…+13°С, күндіз +8…+18°С.
"Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде бұлтты, жауын-шашынды ауа райы сақталады. Солтүстік өңірлерде ауа температурасы нөлден төмен түсіп, жаңбырдың қарға ұласуы және көктайғақ болуы мүмкін", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.

Синоптиктердің айтуынша, елімізде келесі қолайсыз ауа райы құбылыстары күтіледі:

  • жаңбыр, бұршақ және қатты жел:
  • 14–16 сәуір – батыс өңірлерде,
  • 16 сәуір – оңтүстікте,
  • 15–16 сәуір – солтүстік пен орталық аймақтарда;
  • 14 сәуір түнінде – шығыс өңірлерде нөсер жаңбыр мен қар;
  • тұман және желдің күшеюі – республиканың көптеген өңірлерінде.

Айта кетейік, бұған дейін "Қазгидромет" 13 сәуірге арналған дауылды ескерту жариялап, Қазақстанның 15 облысында қауіпті метеожағдайлар болатынын хабарлаған.

Қыс қайта оралады: Қазақстанның оңтүстігінде ауа температурасы төмендейді
14:44, 18 ақпан 2026
Қыс қайта оралады: Қазақстанның оңтүстігінде ауа температурасы төмендейді
Түнде –6°С дейін: 28 қыркүйектен бастап Қазақстанда күрт суыту күтіледі
13:04, 26 қыркүйек 2025
Түнде –6°С дейін: 28 қыркүйектен бастап Қазақстанда күрт суыту күтіледі
Қазақстанда мерекелік күндері қатты аяз және жауын-шашын күтіледі
13:39, 06 наурыз 2026
Қазақстанда мерекелік күндері қатты аяз және жауын-шашын күтіледі
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
14:45, Бүгін
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:26, Бүгін
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
14:07, Бүгін
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
13:49, Бүгін
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
