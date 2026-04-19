Астанада 19–21 сәуір аралығында үш қиылыс ішінара жабылады
Фото: Zakon.kz
Астанада 2026 жылдың 19–21 сәуір аралығында жол жөндеу жұмыстарына байланысты үш көшеде қозғалыс ішінара жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімдік тарапынан жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден маршруттарды алдын ала жоспарлау және қозғалысты ұйымдастырудағы ықтимал өзгерістерді ескеру сұралды.
Жөндеу жұмыстары жүргізілетін алғашқы учаске – Республика даңғылы мен А. Иманов көшесі.
Сурет: Астана әкімдігі
Екінші аумақ – Республика даңғылы мен Кенесары көшесі.
Сурет: Астана әкімдігі
Үшінші учаске Республика даңғылы мен Абай даңғылы қиылысында орналасқан.
Сурет: Астана әкімдігі
Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатынын атап өтті.
"Осы өзгерістерге түсіністікпен қарауды және қала бойынша қозғалыстарды жоспарлау кезінде оларды алдын ала ескеруді сұраймыз",- делінген ақпаратта.
Бұған дейін Алматыда 19 сәуір күні Әл-Фараби мен Абай даңғылдары жабылатындығын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript