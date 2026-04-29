Астанада Сығанақ пен Әйтеке би көшелерінің қиылысы ішінара жабылады
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Астанада Сығанақ және Әйтеке би көшелерінің қиылысындағы бағдаршамды абаттандыру жұмысының жүргізілуіне байланысты, 29 сәуір мен 13 мамыр аралығында көлік қозғалысы ішінара шектелетін болады, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жол жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады.
Оқи отырыңыз
