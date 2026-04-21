Қоғам

Министр ерекше білімді қажет ететін балалар туралы мәлімет берді

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 14:50 Фото: pexels
Қазақстанда ерекше білім беруді қажет ететін 237 мыңнан астам бала тіркелген. Бұл туралы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Үкімет отырысында мәлімдеді.

Министрдің дерегінше, қазіргі уақытта елде 0-ден 18 жасқа дейінгі 6,9 млн бала тұрады. Бұл – жалпы халықтың 34%-ы. Соңғы он жылда балалар саны 1,5 млн-ға артқан.

2025–2026 оқу жылының басында ерекше білім беруді қажет ететін балалар саны 237 мыңнан асқан. Оның ішінде 70 мыңы – мектепке дейінгі жаста, ал 165 мыңы – мектеп жасындағы балалар.

Сондай-ақ 213,7 мың бала, яғни жалпы санының 90%-ы психологиялық-педагогикалық қолдаумен қамтылған. Ал 96 мыңнан астамы жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті форматта білім алуда.

Бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов елімізде барлық ерекше балалардың біліммен және инклюзивті жағдаймен толық қамтылмағанын атап өткен болатын.

Айгерим Тарина
Қатерлі ісікті анықтау көрсеткіші 35 пайызға артты
